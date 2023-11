Tourada, gato bravo, circo e leis a cavalo: a loucura da votação do Orçamento

Este ano bateu-se um novo recorde de propostas de alteração dos partidos a uma lei do Orçamento do Estado: são 1.930. Muitas nada têm a ver com a lógica anual do orçamento, nem com matérias financeiras – e são votadas em maratonas sucessivas, sem sequer serem lidas.

No fim deste mês, os deputados à Assembleia da República vão votar um volume-recorde de propostas com alterações à lei do Orçamento do Estado para 2024: no site do Parlamento há 1.930 registos de propostas entregues pelos partidos, mais do que o recorde histórico do ano passado, de 1.862 propostas. Este volume, onde até cabe o estudo do gato-bravo, faz do processo orçamental português um caos peculiar – e danoso.