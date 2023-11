Quer mudar-se amanhã para a Roménia?

"Nível de vida em Portugal já é inferior ao da Roménia” e “Roménia já terá ultrapassado Portugal no nível de vida” foram dois entre vários títulos nos media no último mês sobre o assunto – Marques Mendes, um dos comentadores políticos mais mediáticos, apontou na SIC e no Jornal de Negócios que “é muito chocante ver como, em apenas 20 anos, um dos países mais pobres da Europa ultrapassa Portugal no seu nível de vida”. Quem olhar para estatísticas em várias áreas conclui, no entanto, facilmente o oposto: do rendimento líquido disponível ao risco de pobreza, passando pela esperança média de vida ou pela educação, Portugal é (ainda) um país claramente mais desenvolvido e com melhor nível de vida. O que se passa, então?