Sinais do Governo e estrutura do IRS - cuja maioria da receita é sustentada por uma minoria de agregados familiares - leva fiscalistas a prever que alívio se concentre sobretudo nos escalões baixos e médios de rendimento.

O Governo confirmou nos últimos dias o sinal dado em abril passado, quando prometeu um alívio no segundo imposto mais valioso para os cofres do Estado: o IRS. O primeiro-ministro não se comprometeu, contudo, com um alívio para todos os escalões, o que dada a estrutura muito desequilibrada de contribuintes que sustentam a maioria da receita do IRS leva os fiscalistas ouvidos pela SÁBADO a prever medidas mais concentradas nos escalões mais baixos e médios de rendimento.