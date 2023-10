4 chaves para ler o Orçamento de pescadinha-de-rabo-na-boca

Fernando Medina e António Costa contam com a resiliência do emprego - em máximos históricos - para ajudar a pagar as medidas com que esperam alimentar a resiliência do emprego. Novidade do alívio do IRS atrai mais atenção, mas a maior parte das medidas novas incidem sobre a despesa. Grandes grupos eleitorais são abrangidos.