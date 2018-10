Defesa de José Nogueira da Silva alega que não foi apresentada queixa por violação de segredo por funcionário, acesso indevido e violação de sigilo como era obrigatório por parte do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.

O funcionário judicial arguido no processo e-Toupeira considera que existem falhas por parte do Ministério Público, procurando assim livrar-se de grande parte dos crimes de que é acusado no processo que envolve o Benfica.

O Ministério Público acusa José Nogueira da Silva de 76 crimes: um de corrupção passiva (em co-autoria), um de favorecimento pessoal, seis de violação de segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo, 28 de falsidade informática e de um crime de peculato (apropriação indevida de dinheiro público). Segundo o Jornal de Notícias, a defesa do arguido alega que não foi apresentada queixa por violação de segredo por funcionário, acesso indevido e violação de sigilo – 39 crimes – como era obrigatório por parte do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.

No requerimento de abertura de instrução, Nogueira Pinto considera que o Ministério Público não tem legitimidade para o acusar porque a participação do IGFEJ, a fim de legitimar a abertura dos processos-crime, só foi feita depois de conhecida a acusação. Ou seja, defendem, "fora de prazo legal".

Além de José Nogueira da Silva, o processo envolve a SAD do Benfica, acusada de 30 crimes, e o seu ex-assessor jurídico Paulo Gonçalves, que acabou por abandonar o clube.

O Ministério Público acusa dois funcionários judiciais, a SAD do Benfica e um seu colaborador de vários crimes, incluindo corrupção, favorecimento pessoal, peculato e falsidade informática. O MP "requereu o julgamento em tribunal colectivo por factos apurados no âmbito do inquérito referente aos acessos ao sistema CITIUS".