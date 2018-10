O blogue "mercadodebenficapolvo.wordpress.com" disponibilizou nas últimas horas seis ficheiros relativos a Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da Benfica SAD e um dos arguidos no processo E-toupeira. Só que, desta vez, os conteúdos disponibilizados não remetem para caixas de correio, mas sim para elementos concretos do processo judicial. É o chamado "Apenso F", que inclui as análises feitas pela Polícia Judiciária aos telemóveis, "tablets" e computadores de Paulo Gonçalves.Nos documentos revelados pelo blogue constam comunicações de Paulo Gonçalves, pedindo bilhetes a outra funcionária do Benfica para "José Augusto Fafe", o funcionário judicial, também acusado no caso, suspeito de ser a principal toupeira dentro do sistema judicial. Segundo a acusação do Ministério Público, a troco de material desportivo e entrada livre para zonas VIP do Estádio da Luz, José Silva fazia pesquisas no sistema informático dos tribunais, procurado sobretudo informação relativa a processos que dissessem directamente respeito ao Benfica ou que envolvessem os seus rivais.Ao todo, no processo E-toupeira estão em causa 261 os crimes. Só sobre a SAD do Benfica recaem 30 desses crimes, um deles de corrupção ativa e outro de oferta ou recebimento indevido de vantagem - para além de 29 de falsidade informática. Segundo o despacho o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa pede que sejam aplicadas à SAD encarnada as penas acessórias previstas no artigo 4º do Regime de Responsabilidade Penal por Comportamentos Antidesportivos (Lei nº 50/2007), das quais ressalta, sobretudo, a suspensão de participação em competição desportiva por um período de 6 meses a 3 anos.Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, foi acusado de 79 crimes: um de corrupção ativa, um de oferta ou recebimento indevido de vantagem, seis de violação de segredo de justiça e de 21 crimes de violação de segredo por funcionário, em coautoria com os arguidos Júlio Loureiro e José Silva (ambos funcionários judiciais). O dirigente encarnado está ainda acusado de 11 crimes de acesso indevido (em coautoria), de 11 crimes de violação do dever de sigilo (em coautoria) e 28 crimes de falsidade informática.O MP acusou ainda o oficial de justiça José Silva - o único dos arguidos em prisão preventiva - de 76 crimes: um de corrupção passiva (em coautoria), um de favorecimento pessoal, seis de violação de segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo, 28 de falsidade informática e de um crime de peculato (apropriação indevida de dinheiro público).O arguido Júlio Loureiro, escrivão e observador de árbitros, foi também acusado de 76 crimes: um de corrupção passiva, um de recebimento indevido de vantagem, um de favorecimento pessoal, seis de violação de segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo e de 28 crimes de falsidade informática.O processo encontra-se actualmente em fase de instrução no Tribunal Central de Instrução Criminal. No respectivo requerimento de abertura de instrução, a SAD encarnada negou ter tido conhecimento dos actos imputados ao seu antigo assessor jurídico.