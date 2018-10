O major Vasco Brazão terá subalugado no Airbnb um apartamento do Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA), que estava arrendada ao seu filho.

O major Vasco Brazão, ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar e chefe da equipa que investigou o furto a Tancos, terá subalugado no Airbnb para utilização como alojamento local um apartamento do Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA), que estava arrendada ao seu filho.



De acordo com a TSF, que cita um documento do Ministério da Defesa, "o Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA) recebeu uma denúncia de que um fogo habitacional arrendado ao Senhor Vasco de Almeida Esteves Cavaleiro Brazão (filho do Major Vasco Cavaleiro Cunha Brazão), para habitação própria, na Ajuda, estava a ser utilizado para alojamento local, com violação da finalidade constante do respectivo contrato".



O apartamento foi visitado por técnicos do Ministério da Defesa, depois do gabinete de Azeredo Lopes ter recebido uma denúncia. A investigação concluiu que o apartamento estaria registado no Airbnb. Confrontado com esta investigação, pedida pelo ministro, Vasco Brazão mostrou-se "surpreendido", acrescentando que o filho "não estava a par da situação" nem habitava no apartamento.