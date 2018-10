A Benfica SAD diz que é inocente porque, como Paulo Gonçalves não tinha qualquer cargo de liderança, "desconhecia os factos alegados na acusação". Além disso, frisa que os crimes - "a serem verdadeiros" - vão contra o Código de Conduta do clube.

A Benfica SAD diz que é inocente porque, como Paulo Gonçalves não tinha qualquer cargo de liderança, "desconhecia os factos alegados na acusação", que classifica de "difícil compreensão e contraditório constante", lê-se no pedido de instrução, a que a SÁBADO teve acesso. Além disso, frisa que os crimes - "a serem verdadeiros" - vão contra o Código de Conduta do clube.



"Não se pode imputar à Benfica SAD, seja através de quem for, e muito menos do seu presidente a violação de qualquer dever de vigilância e controlo", lê-se no documento.



A Benfica SAD argumenta que acusação não é clara - sendo até "contraditória", como descrevem" - no que toca à "posição de liderança" de Paulo Gonçalves no clube. "Por um lado, o Ministério Público (MP) alega que os directores de primeira linha' (em que o MP pretende incluir Paulo Gonçalves) estavam tacitamente autorizados a pedir produtos que se destinassem a ser entregues em beneficio da Benfica SAD. Por outro lado, e no ponto imediatamente seguinte da acusação, afirma-se a inexistência de regras instituídas, e que Paulo Gonçalves obtinha a autorização do Presidente, 'fazendo accionar os procedimentos e estrutura do clube e respectivos recursos humanos'", lê-se.





"É caso para dizer: em que ficamos? O presidente da Benfica SAD verificava ou não verificava o que se passava? Tomava conhecimento ou não? Concordava ou não? Paulo Gonçalves, antes de proceder a qualquer entrega, obtinha ou não concordância do seu superior hierárquico? É que a acusação não pode querer o melhor dos dois mundos", atira a defesa da Benfica SAD.

No pedido de instrução, o clube diz ainda que, "para alguém com poderes de liderança, Paulo Gonçalves estava, afinal, tão limitado nos seus poderes no seio da Benfica SAD". "Até para pedir camisolas - porventura, num clube de futebol, só mesmos os bilhetes é que são algo mais banal - pedia autorização ao seu superior hierárquico...", consta no documento.

Recorde-se que a Benfica SAD avançou, esta quarta-feira, com o pedido de instrução do caso E-Toupeira. Na lista de testemunhas arrolada pelo Benfica , encontram-se o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, o presidente da Liga, Pedro Proença, e o antigo presidente do Sporting, Sousa Cintra.



Os líderes do Sp. Braga e V. Guimarães, António Salvador e Júlio Mendes, respectivamente, também foram colocados na lista. Entre os 17 nomes requeridos, estão ainda o director de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, o ex-director com a mesma pasta João Gabriel e o empresário e genro de Cavaco Silva, Luís Montez. A SAD do Benfica está acusada de 30 crimes e Paulo Gonçalves de 79 crimes. O MP acusou a SAD do Benfica de um crime de corrupção activa, de um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de 28 crimes de falsidade informática.



Paulo Gonçalves foi acusado de 79 crimes no âmbito deste processo: um de corrupção activa, um de oferta ou recebimento indevido de vantagem, seis de violação de segredo de justiça e de 21 crimes de violação de segredo por funcionário, em co-autoria com os arguidos Júlio Loureiro e José Silva (ambos funcionários judiciais).

Além disso, a Benfica SAD diz que "Paulo Gonçalves estava sujeito ao Código de Conduta da Benfica SAD, que lhe foi remetido via e-mail, na sua primeira versão, em 5.12.2012". "Na primeira versão do Código de Conduta determinava-se que: 'Os colaboradores e membros dos órgãos sociais das empresas do Grupo não podem aceitar ou propor a terceiros ofertas, pagamentos ou outros benefícios que possam criar nos seus interlocutores expectativas de favorecimento nas suas relações com a empresa'", acrescentam. "Ou seja, Paulo Gonçalves estava expressamente proibido pela Benfica SAD de praticar os actos que, na tese da acusação, terá praticado."