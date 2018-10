A fase de instrução do processo E-toupeira vai decorrer no Tribunal Central de Instrução Criminal. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, o Ministério Público remeteu para aquele tribunal os autos do processo, considerando que mesmo é que tinha competência para esta fase processual. Numa primeira distribuição, o caso terá sido sorteado ao juiz Ivo Rosa, porém este, após decisão do Conselho Superior da Magistratura, ficará em exclusivo com a Operação Marquês e o caso dos colégios GPS. Sendo assim, será a juíza Ana Peres, que presidiu ao colectivo que julgou o processo da Casa Pia, a realizar a instrução.A juíza Ana Peres foi colocada no TCIC após um pedido do juiz Ivo Rosa para ficar em exclusivo com a fase de instrução da Operação Marquês, caso que envolve o ex-primeiro ministro José Sócrates, dado o volume e a complexidade do processo, e o caso dos colégios GPS, uma vez que a instrução já se encontrava numa fase adiantada. O Conselho Superior da Magistratura aceitou o pedido do magistrado, distribuindo à juíza Ana Peres os restantes processo que tinham sido atribuídos a Ivo Rosa.Segundo a acusação do processo E-toupeira, "ficou suficientemente indiciado" que os arguidos Júlio Loureiro e José Silva "com a qualidade de funcionários de justiça, pelo menos desde Março de 2017, acederam a processos-crime pendentes no DIAP de Lisboa e do Porto e em outros tribunais, transmitindo as informações relevantes" a Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da SAD encarnada, acusado de 79 crimes, "fazendo-o de acordo com a solicitação do mesmo e em benefício da mesma sociedade". O documento da 9ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa indica ainda que "tais processos tinham por objecto investigações da área do futebol ou de pessoas relacionadas com este meio, ou de clubes adversários, seus administradores ou colaboradores".Tais pesquisas, ainda de acordo com a acusação, "foram efectuadas fraudulentamente com a utilização de credenciais de terceiros, sem o seu conhecimento ou consentimento, por forma a obterem acessos encobertos, não detectáveis" e que tais informações "foram obtidas ilicitamente tendo como contrapartida benefícios indevidos para os funcionários e vantagens ilícitas no interesse da respectiva SAD".Neste processo estão em causa crimes de corrupção activa e passiva, violação do segredo de justiça, peculato, acesso indevido e falsidade informáticaNos respectivos pedidos de abertura da fase de instrução, quer Paulo Gonçalves quer a SAD refutaram as imputações feitas pela acusação. O primeiro declarou que apenas praticava atos de cortesia e que nunca pediu aos funcionários judiciais para acederem ao conteúdo dos processos, considerando que as camisolas que oferecia eram também atos de simpatia. Também a SAD do Benfica requereu a abertura de instrução do processo, alegando que a acusação do Ministério Público é infundada e que terá de cair nesta fase, alegando o seu "total desconhecimento dos factos imputados e inexistência de qualquer intervenção ou atuação ou omissão relevantes da Benfica SAD nas matérias tratadas pelo processo" e a "total ausência de elementos probatórios que liguem a Benfica SAD às atuações descritas na acusação".