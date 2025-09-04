Sobe para 23 o número de feridos em descarrilamento do Elevador da Glória

O número de feridos no acidente de quarta-feira com o elevador da Glória, em Lisboa, subiu para 23, de acordo com fonte policial que manteve o balanço de 15 mortos.
Acidente no elevador da Glória, Lisboa, faz vítimas; bombeiros e equipas de emergência no localSérgio Lemos/MediaLivre
João Oliveira, diretor da Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa e Vale do Tejo, adiantou pelas 00h10 de quinta-feira na SIC Notícias que o número de feridos era de 23, um aumento face aos 18 inicialmente reportados.
A mesma fonte destacou que há mais do que cinco pessoas em estado grave, sem detalhar o número em concreto, bem como do número de pessoas em estado crítico.
A carregar o vídeo ...
Elevador da Glória
O diretor da PJ de Lisboa e Vale do Tejo referiu que os feridos estão distribuídos pelos hospitais de São José, Santa Maria, São Francisco Xavier, Cascais e Amadora.
Sobre as nacionalidades envolvidas, João Oliveira frisou, na mesma entrevista, que alguns são de nacionalidade estrangeira, o que "aporta o grau de dificuldade para a identificação", sem apresentar dados em concreto.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
A PSP enfrenta hoje fenómenos que não existiam ou eram marginais em 2007: ransomware, ataques híbridos a infraestruturas críticas, manipulação da informação em redes sociais. Estes fenómenos exigem novas estruturas orgânicas dedicadas ao ciberespaço, com autonomia, meios próprios e formação contínua.