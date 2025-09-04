Sobe para 23 o número de feridos em descarrilamento do Elevador da Glória

Há mais do que cinco pessoas em estado grave.

O número de feridos no acidente de quarta-feira com o elevador da Glória, em Lisboa, subiu para 23, de acordo com fonte policial que manteve o balanço de 15 mortos.



Acidente no elevador da Glória, Lisboa, faz vítimas; bombeiros e equipas de emergência no local Sérgio Lemos/MediaLivre

João Oliveira, diretor da Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa e Vale do Tejo, adiantou pelas 00h10 de quinta-feira na SIC Notícias que o número de feridos era de 23, um aumento face aos 18 inicialmente reportados.

A mesma fonte destacou que há mais do que cinco pessoas em estado grave, sem detalhar o número em concreto, bem como do número de pessoas em estado crítico.

O diretor da PJ de Lisboa e Vale do Tejo referiu que os feridos estão distribuídos pelos hospitais de São José, Santa Maria, São Francisco Xavier, Cascais e Amadora.

Sobre as nacionalidades envolvidas, João Oliveira frisou, na mesma entrevista, que alguns são de nacionalidade estrangeira, o que "aporta o grau de dificuldade para a identificação", sem apresentar dados em concreto.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18h04, na Calçada da Glória.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.