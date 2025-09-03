O que já se sabe sobre o acidente do elevador da Glória

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Pelo menos 15 pessoas morreram num acidente "gravíssimo" no centro de Lisboa. Cabo de segurança terá partido, dando origem ao acidente.
O descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, provocou pelo menos 15 mortos esta quarta-feira. O acidente ocorreu pelas 18h e os operacionais continuam no local.
Acidente no elevador da Glória, Lisboa, faz vítimas; bombeiros e equipas de emergência no localSérgio Lemos/MediaLivre
- Pelo menos 15 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Entre os feridos, há 13 feridos ligeiros e cinco em estado grave;
- Na origem do acidente terá estado a quebra do cabo de segurança;
- Os feridos estão a ser levados para o Hospital de São José e para o Santa Maria, em Lisboa;
- O alerta para o acidente foi dado às 18:04, na Calçada da Glória. O elevador liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto;
- A Avenida da Liberdade foi fechada ao trânsito entre o cruzamento com a Rua da Alegria até à praça do Rossio;
Imagens drone acidente elétrico
- Os trabalhadores da Carris apresentaram “queixas sucessivas” quanto à necessidade de manutenção dos elevadores, inclusive o da Glória que hoje descarrilou, segundo Manuel Leal, dirigente sindical da Fectrans e do STRUP, citado pela Lusa;
- A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local, enviando uma equipa do Laboratório Digital Forense, o procedimento habitual sempre que se registam casos de mortes com violência;
- Pelo menos 62 operacionais da Proteção Civil acorreram ao local, apoiados por 22 viaturas.
O Governo e o primeiro-ministro lamentaram hoje profundamente o acidente ocorrido esta tarde no elevador da Glória, com vítimas mortais, dizendo estar a acompanhar “desde os primeiros momentos” a situação e a resposta das diversas autoridades públicas.
Elevador da Glória
O presidente da Câmara de Lisboa afirmou hoje que a cidade “está de luto” após o descarrilamento do elevador da Glória, sublinhando que “há vítimas mortais”, mas neste momento não é possível confirmar o número de mortos.
“Lisboa está de luto e é um momento trágico para a nossa cidade”, declarou Carlos Moedas, falando no local cerca das 20:10 e adiantando que todas as equipas de socorro estão a dar resposta a este acidente.
