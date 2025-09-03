Carris: Manutenção de elevador assegurada "escrupulosamente"

Presidente da Carris afirmou que há 14 anos que a manutenção do Elevador da Glória é assegurada por uma empresa externa.

O presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas, afirmou hoje que a manutenção do elétrico que descarrilou em Lisboa fazendo 15 mortos, foi assegurada "escrupulosamente".



Presidente da Carris fala sobre manutenção após acidente em Lisboa LUSA

Em declarações aos jornalistas junto ao local do acidente, no centro de Lisboa, o presidente da Carris afirmou que há 14 anos que a manutenção do Elevador da Glória é assegurada por uma empresa externa, e que está em curso um inquérito para apurar se se tratou de um problema de manutenção.

"O protocolo de manutenção foi escrupulosamente respeitado", afirmou Brito Bogas, sublinhando que a última manutenção geral do Elevador da Glória foi feita em 2002, realizando-se de quatro em quatro anos, mas que o plano prevê também manutenção semanal e mensal e inspeções diárias, que foram realizadas.