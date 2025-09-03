Sábado – Pense por si

Portugal

Descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, provoca feridos

Diogo Barreto
Diogo Barreto 18:23
O elevador que liga os Restauradores ao Príncipe Real, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira.

Uma avaria no Elevador da Glória, na Baixa de Lisboa, provocou na tarde desta quarta-feira um "número ainda indeterminado" de vítimas, apurou o .

A caixa do elevador terá caído de uma grande altura e deixado pessoas encarceradas. Contactada pela Lusa, a diretora da Proteção Civil, Margarida Castro Martins, disse que há, pelo menos, 20 feridos, dos quais dois em estado crítico, cinco ligeiros e vários encarcerados.

INEM, elementos do Regime de Sapadores Bombeiros de Lisboa e PSP já estão no local. Segundo a agência Lusa, os sapadores enviaram para o local, oito viaturas e 34 elementos.

Tópicos Desastres acidentes e emergências Acidente (geral) Elevador da Glória Lisboa
