Carris diz que já "ativou todos os meios" para o acidente no elevador da Glória

A Carris, gestora do elevador da Glória, em Lisboa, que hoje descarrilou e fez vários feridos, assegurou que já "ativou todos os meios" e está no local com as suas equipas.



Acidente no elevador da Glória, em Lisboa, faz vários feridos Duarte Roriz/Correio da Manhã

Numa resposta enviada à agência Lusa, a empresa disse que "entrou de imediato em contacto com as forças de emergência e segurança".

"A prioridade é acompanhar a situação e todos os envolvidos", frisou.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta tarde, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

Meia hora depois, em declarações à Lusa, a diretora municipal da Proteção Civil, Margarida Castro Martins, indicou que há registo de 20 pessoas envolvidas, dois feridos em estado crítico, cinco ligeiros e vários encarcerados.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e proteção Civil, pelas 19:15, estavam no local 62 operacionais e 22 viaturas.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.