Descarrilamento do Elevador da Glória em Lisboa é notícia em todo o mundo

A imprensa internacional está a noticiar o descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, que, esta quarta-feira, provocou várias vítimas. Até ao momento estão confirmados pelos menos 15 mortos e dezenas de feridos. O acidente é manchete nos principais órgãos de comunicação de todo o mundo.



Acidente no Elevador da Glória

A Sky News refere que várias pessoas estão a ser retiradas dos destroços. O espanhol El País destaca que esta não é a primeira vez que acontece um acidente no Elevador da Glória. Em maio de 2018, houve um acidente devido a uma falha nos serviços de manutenção do funicular. Na altura não foram registados feridos. O El Confidencial menciona que este tipo de transporte tem capacidade para 43 pessoas.

Na sequência deste descarrilamento, o The Jerusalem Post recorda um acidente semelhante em Israel, em 2023, que feriu 14 pessoas. No The Guardian é dado destaque à possibilidade de, entre as vítimas, estarem estrangeiros.

O Le Monde dá primazia às declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, assim como ao luto nacional decretado pelo Governo. No Le Figaro, as imagens do acidente ressaltam à vista.

A BBC está a acompanhar a ocorrência ao minuto. O The New York Times destaca que, por ano, o elevador da Glória transporta mais de 3,5 milhões de passageiros, a maior parte turistas.

O meio brasileiro Globo recorre a infografias para mostrar o local do acidente.