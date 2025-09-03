"Lisboa está de luto", diz Moedas, confirmando a existência de vários mortos

O presidente da Câmara esteve no local e elogiou a resposta dos bombeiros.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, falou num "dia trágico" para Lisboa na sequência do acidente no Elevador da Glória. "Infelizmente, é gravíssimo. É um acidente que não deveria ter acontecido", disse o autarca, não revelando o número de vítimas mortais.



Moedas elogiou a resposta dos bombeiros MIGUEL A. LOPES/LUSA

"É um dia muito duro para todos nós", disse o autarca, que deixou os seus sentimentos às famílias das vítimas mortais. "Lisboa está de luto, é um momento trágico para a nossa cidade", acrescentou o presidente da Câmara que elogiou ainda a resposta rápida dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.