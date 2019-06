Segundo o presidente do SMMP, a alteração proposta pelo PSD vai no sentido de retirar da composição do CSMP - órgão de gestão e disciplina do Ministério Público (MP) - a participação dos quatro procuradores-gerais distritais (Lisboa, Porto, Coimbra e Évora), passando a Assembleia da República a designar sete membros (em vez de cinco) e o Ministério da Justiça os dois membros que já nomeia.Feitas as contas, António Ventinhas entende que a solução proposta pelo PSD para a composição do CSMP daria uma maioria de membros nomeados ou eleitos pelo poder político (7 pelo parlamento e dois pelo ministério), a que se juntava o próprio procurador-geral da República, também escolhido por nomeação política e que tem voto de qualidade, podendo desempatar decisões.Uma maioria de membros de nomeação política no CSMP e a consequente redução do número de magistrados naquele órgão viola as recomendações internacionais e "permite a interferência política na investigação do MP", na opinião de António Ventinhas.O presidente do sindicato manifestou também discordância quanto à alteração avançada pelos sociais-democratas para que os vários cargos de direção do MP, incluindo para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal ( DCIAP ), passem a ser propostos pelo CSMP e não, como até, pelo procurador-geral da República.António Ventinhas alertou para a situação "explosiva" que seria ter, por um lado, um CSMP com uma maioria de membros designados pelo poder político e, por outro, caber ao CSMP (e não ao procurador-geral da República) propor nomes para ocupar cargos de direção no MP, designadamente para o DCIAP, estrutura que investiga a criminalidade económica mais sofisticada, incluindo a corrupção.Como aspeto positivo das alterações propostas pelo PSD, o dirigente do SMMP apontou algumas normas que consagram a autonomia não só da Procuradoria-Geral da República, mas de "todo o MP", designadamente todas as procuradorias, departamentos, órgãos e serviços do MP, dispondo de orçamento próprio.António Ventinhas congratulou-se também com o facto de a proposta do PSD "aprofundar o paralelismo" entre as magistraturas judiciais e do MP, e manifestou expectativa em conhecer as alterações que o PS deverá apresentar ainda esta semana, incluindo de natureza remuneratória, tendo em conta aquilo que aprovaram em benefício dos juízes.O presidente do SMMP disse à Lusa ter a promessa de que o novo Estatuto do MP será aprovado ainda durante esta legislatura e será para entrar em vigor em 01 de janeiro de 2020, juntamente com o Estatuto dos Juízes.