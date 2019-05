Silêncio. Foi esta a resposta dos maiores partidos com assento parlamentar às revelações feitas por Jorge Silva Carvalho, antigo director do Serviço de Informações Estratégicas e Defesa (SIED), feitas no livro "Ao Serviço de Portugal", que a SÁBADO divulga na edição impressa desta semana. As revelações apontam para sinais claros de instrumentalização política dos serviços secretos.





De resto, foi durante a fase quente do caso Freeport que, curiosamente, surgiram várias notícias (desmentidas pelo SIRP) que os procuradores e inspectores da PJ encarregados da investigação estariam a ser vigiados pelo SIS para se perceber, entre outras coisas, se havia contactos com jornalistas. E foi também nesta altura que Júlio Pereira visitou o local onde passou a decorrer o inquérito, o DCIAP, para falar com a então directora Cândida Almeida. E depois fez o mesmo com Pinto Monteiro, o procurador-geral da República à época. Numa reunião do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), realizada em Fevereiro de 2009, o próprio responsável pelo MP revelou ter tido o encontro com o chefe das secretas. Em registo descontraído, Pinto Monteiro contou que teria pedido ajuda a Júlio Pereira para o ajudar a "descobrir as violações do segredo de justiça".

A empresa amiga de Sócrates

Estes episódios internos do MP não constam do livro de Silva Carvalho, com o antigo espião a limitar-se a descrever a reacção que teve quando Júlio Pereira lhe terá dito que era necessário intervir nos bastidores no caso Freeport. "Respondi que não ia fazer rigorosamente nada", lê-se no livro, com Silva Carvalho a concretizar que aquela situação teve para si um efeito de "pedra de toque". E porquê? "Percebi que às vezes as pessoas em funções não conseguiam ser imunes à pressão política. Júlio Pereira (…) foi-me desiludindo do ponto de vista profissional e pessoal", diz referindo-se ao magistrado do MP que é actualmente conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça depois de passar cerca de 12 anos à frente das secretas portuguesas, entre 2005 e 2017.

Mais adiante no livro, há outras referências a alegados interesses directos de José Sócrates e à actuação dos serviços de informações. Como o relato de um episódio que envolveu, também em 2009, "uma empresa portuguesa a construir uma instalação petrolífera" na Argélia. Apesar de o nome não ser referido explicitamente, a descrição do caso indicia que poderá estar relacionada com uma sociedade do grupo Lena, o conglomerado de empresas que trabalhava com Carlos Santos Silva, o alegado testa de ferro de José Sócrates apanhado na Operação Marquês. De acordo com Silva Carvalho, chegaram ao SIRP avisos das autoridades argelinas sobre a segurança dos trabalhadores daquela empresa, uma vez que existiria o hábito de se deslocarem a cerca de 100 quilómetros da obra para se divertirem, sem qualquer tipo de segurança, "alheios ao risco que podiam correr, nomeadamente raptos pela Al-Qaeda do Magrebe".

Segundo o relato do ex-espião, os argelinos não viam necessidade em enviar uma equipa de "espiões" portugueses para o terreno, dizendo que bastava alertar a empresa para os riscos. Porém, continua Silva Carvalho no livro, Júlio Pereira teve outro entendimento. "Quando falei com o secretário-geral sobre isto, expliquei que estava tudo resolvido", mas Júlio Pereira não concordou e disse-lhe o porquê: "Não está nada resolvido, temos de mandar lá alguém, pode haver alguma coisa" (...) Não se esqueça que esta é a empresa do nosso Primeiro".

Ao longo de todo o livro o antigo chefe dos espiões refere muitas vezes que tudo aquilo que agora escreve, "a ser verdade", nunca poderia ser dito quando estava a ser julgado em 2017. "Ninguém naquele tribunal iria acreditar em mim se lhes tivesse dito, por mera hipótese, que aos 27 anos teria entrado na sede de um partido político português de extrema-esquerda, para retirar as fichas de inscrição dos militantes", conta. Silva Carvalho relata uma alegada operação secreta que levou vários operacionais do SIS a retirarem, entre a 1 as 4 da manhã, as fichas de militantes do PSR (um dos partidos fundadores do BE), transportando-as numa carrinha para serem fotocopiadas. Depois, foi tudo devolvido sem que o partido percebesse o que acontecera. A justificação para a operação ilegal? "Esse partido assumia-se publicamente como simpatizante da ETA e os seus membros participariam em pequenas manifestações favoráveis à organização terrorista, em frente á embaixada de Espanha", escreve.

A SÁBADO apurou também que diversos elementos da UDP também chegaram a ser vigiados, pois eram considerados pelo SIS como "subversivos", o mesmo acontecendo com membros do PCTP/MRPP e de sindicatos. Nesse tempo, as relações do SIS com os partidos políticos não eram nada simples. Em 1994, durante o governo social-democrata que resultou da segunda maioria absoluta conquistada por Cavaco Silva, até o líder do PS Antonio Guterres denunciou que havia actividades de vigilância do SIS aos partidos da oposição. E que os socialistas seriam um dos alvos.

Vigilâncias históricas

O MP abriu uma investigação ao caso e concluiu que a actuação do SIS durante a liderança do seu primeiro director, Ramiro Ladeiro Monteiro, assentava num "preconceito ideológico" contra partidos de esquerda ou de extrema-esquerda. Os investigadores não detectaram crimes dos espiões como a invasão da sede do partido contada por Silva Carvalho ou o uso de escutas ilegais, mas apenas algumas práticas que atentariam "contra um Estado plural e democrático", visto que várias acções da secreta eram feitas numa lógica de "serviço ao Governo e não ao Estado". A tese do MP foi de que o SIS, mais do que actuar em roda-livre, parecia nunca se ter reencontrado com a sua verdadeira vocação: acautelar a segurança do Estado.

No livro, o ex-espião denuncia que havia permissão para investigar organizações radicais ou extremistas - uma classificação que dependia naturalmente da subjectividade de análise dos próprios serviços -, mas que era respeitada a liberdade sindical, salvo "quando esta entrava em conflito com os interesses do Estado." Um dos exemplos que dá para se perceber como estas classificações são subjectivas foram as primeiras tentativas de sindicalização das forças policiais. Durante dois anos, o SIS não descansou na perseguição dos alegados infractores - hoje, há mais de 10 sindicatos na PSP.

Um outro caso também é citado: o célebre buzinão e protestos na Ponte 25 de Abril, no Verão de 1994. "O SIS teria de acompanhar os movimentos que organizaram o protesto. Não era só boa gente que ali estava, eivada dos melhores propósitos, foi uma forma feia de luta política." Para Silva Carvalho, o SIS actuou bem, mas esta actuação dificilmente escaparia a uma sanção judicial porque seria considerado ilegal num qualquer tribunal: "o certo é que os serviços desenvolvem, e bem, este tipo de acções."





Na prática, estas acções do SIS incluíram operações de vigilância de alvos identificados e respectivas moradas com base apenas em ordens escritas num simples post-it pela direcção-geral da secreta. Ou com o acesso a equipamentos de escuta ambiental, com microfones direccionais, que permitem gravar qualquer conversa que o alvo mantenha em público. Isso e muito mais. "Ninguém acreditaria que durante anos vários hotéis e restaurantes de Lisboa teriam escutas ambientais regularmente instaladas e o serviço alugaria frequentemente os chamados 'quartos contíguos' nesses hotéis", revela o ex-espião antes de concluir com ironia: "Lá está o senhor com fantasias, diriam as juízas."

Escutas nos restaurantes

A acreditar no livro, em Portugal é normal a entrada de espiões em quartos de hotel para obterem informações sobre hóspedes estrangeiros ou nacionais, nomeadamente para fotocopiarem documentos, verificarem e fotografarem o conteúdo de malas pessoais e até colocarem "escutas ambientais nesses quartos". Apesar de todas essas acções serem proibidas por lei. Mas Silva Carvalho lembra que no sector operacional do SIS, onde começou em 1991 e fez vida durante mais de quatro anos, as vigilâncias sempre foram feitas com recurso a máquinas fotográficas e câmaras de filmar. Este departamento do SIS é conhecido internamente como "a Unidade", sendo integrado desde a fundação da secreta por espiões especialistas em vigilâncias, em segurança electrónica e escutas, em fotografia e filmagens. Nas acções no terreno os agentes secretos utilizam carrinhas (Mercedes Vito de cor branca, por exemplo), que tem uma câmara de filmar dissimulada num extintor pendurado entre as costas dos lugares do condutor e do pendura. Ou mini-câmaras em antenas de carros da marca Smart.

São também estes agentes que, em certas operações, utilizam disfarces - o departamento possui um autêntico guarda-roupa que inclui fardas de cantoneiro, bombeiro, médico, funcionário de empresa de segurança, entre muitas outras - e recorrem amiúde à colaboração de fabricantes de chaves, pedreiros e estucadores para serviços rápidos e discretos que incluem entradas mais ou menos forçadas em escritórios (até de advogados), embaixadas e apartamentos.

O antigo superespião usa o livro para confessar que a missão dos serviços secretos portugueses raramente conhece barreiras de qualquer espécie, legais ou não. E que o importante é que ninguém seja apanhado. "Desde que não assumisse níveis críticos de gravidade que pudessem expor a própria actividade do serviço, os processos ou os meios empregues eram relativamente indiferentes", especifica antes de entrar em mais suposições, como o facto de os serviços secretos portugueses serem "proprietários de órgãos de comunicação social", adiantando que "vários jornalistas eram fontes nossas, e pagas". Aliás, tal como os jornalistas, também juízes e magistrados do MP foram fontes das secretas, bem como militares e que "muitos deles receberam dinheiro".

Episódio 2

A Operação Santola e os telemóveis dos alvos

Durante o julgamento de 2017, quer Silva Carvalho, quer o ex-director operacional do SIED, João Luís, disseram que se o colectivo quisesse conhecer alguns dos métodos usados pelas secretas, tinha de pedir informações sobre uma operação que ocorreu durante os governos de José Sócrates. "Devia ser levantado o segredo de Estado relativamente à Operação Santola", disse o ex-director do SIED. "Houve uma Operação Santola, uma grande operação emblemática destas coisas em concreto. Muito complexa, autorizada pelo secretário-geral [Júlio Pereira]", confirmou João Luís.

O levantamento do segredo nunca foi feito e a questão não chegou a ser esclarecida. Agora, parte da resposta está no livro de Silva Carvalho. Sempre num registo hipotético, o antigo espião escreve que enquanto foi director-geral do SIED "teria sido planeada, executada nos seus actos preparatórios e posteriormente suspensa uma operação em colaboração com um serviço estrangeiro, operação essa que teria implicado a entrada numa infraestrutura crítica nacional, exactamente no local onde termina uma rede de transmissões internacionais".

Ao que a SÁBADO apurou, o alvo foi o Centro de Cabos Submarinos de Sesimbra, onde está instalada a ligação a quatro cabos de fibra óptica: o Europe India Gateway; o SeaMeWe3 (que ligam a Alemanha ao Japão, através do Mediterrâneo e Médio Oriente); o SAT-3/WASC (que liga Portugal à África do Sul); e Bugio que liga Sesimbra a Carcavelos (e daí a mais três cabos que atravessam para a América do Norte, do Sul e África).

Segundo revela o ex-espião, essa operação terá sido feita com um "país tido como aliado no Médio Oriente, e o alvo poderia ser as comunicações de um país muçulmano de grande importância estratégica para o Ocidente". A operação tinha a "autorização escrita do secretário-geral" e foi apresentada "ao primeiro-ministro" José Sócrates. Tudo acabou por não se concretizar porque, diz, "o governo estava a direccionar a política externa para países mais ou menos discriminados pelo bloco ocidental, como a Líbia".

Ao que a SÁBADO conseguiu apurar junto de várias fontes, o acordo com o país amigo, no caso Israel, era simples: a secreta israelita ficava com as comunicações oriundas da Arábia Saudita e do Irão (secundárias, porque não há uma ligação directa entre Portugal e os cabos iranianos) enquanto que o SIED apanharia as comunicações com origem sobretudo em Angola e Moçambique. A operação ainda foi levada ao Conselho Superior de Informações, onde acabou por ser vetada. Se avançasse imitaria em parte o que a National Security Agency (NSA) norte-americana fazia para obter os dados e comunicações de milhões de pessoas. De acordo com os documentos divulgados por Edward Snowden, para além de acederem aos cabos norte-americanos, a NSA tinha também uma porta de entrada nas ligações existentes no Reino Unido, através da Government Communications Headquarters (GCHQ), um dos serviços de informações britânicos. Depois dos próprios EUA, ligados directamente a 63 países, o Reino Unido têm ligações directas por cabo com 57 nações. À frente dos britânicos só a França, com 60 - e Portugal, com 59.

A colaboração da Ongoing

Silva Carvalho recorda no livro que os serviços por si dirigidos tomaram posição sobre as principais decisões tomadas em relação a empresas estratégicas para a economia nacional. "Houve situações em que a nossa análise contrariava a política do governo, e a sensação que tínhamos era que o secretário-geral não defendia as opiniões do serviço e tentava inclusive que elas não fossem inconvenientes. Isso aconteceu em relação à Líbia e à Venezuela, mas também em algumas questões de economia, em particular ligadas ao sector das telecomunicações. (…) Algumas análises foram seguidas pelo governo de José Sócrates, mas a maior parte delas foi ignorada e, como sabemos hoje, houve negócios ruinosos", escreve. Um dos exemplos citados no livro é o negócio da venda da brasileira Vivo pela PT, um negócio investigado depois na Operação Marquês.

Para Silva Carvalho, a ligação das secretas às grandes empresas e aos grandes negócios é essencial. Mas o tipo de actuação no terreno pode levar as empresas e os empresários a facilitarem a espionagem ou tornam-se eles próprios espiões. "Consideremos a hipótese de a Ongoing se ter disponibilizado para ajudar os serviços em situações que os mesmos pediam para colocar alguém num mercado onde ela estava presente", diz o ex-espião indicando a geografia desta parceria informal: Brasil, Angola, Moçambique e até a China. "Quando funcionários da Ongoing participavam em reuniões no Brasil, nos centros de decisão estratégicos, e depois nos vinham contar o que se passava, mesmo sendo uma visão parcial, era claramente interessante para os serviços", lê-se em Ao Serviço de Portugal.

O próprio empresário Nuno Vasconcelos, a fazer fé no relato de Silva Carvalho, funcionou como "espião" das secretas durante o negócio da venda da Vivo no Brasil à empresa espanhola Telefónica. "O Nuno Vasconcelos veio mais de dez vezes ao serviço e esteve reunido pelo menos umas tantas vezes com directores do meu departamento que tratavam dessas matérias económicas e que lidavam com o Brasil", conta o antigo director do SIED.

Episódio 3

As guerras internas nassecretas e a maçonaria

Enquanto existirem incompatibilidades pessoais, invejas e disputas mais ou menos veladas por cargos ou outros poderes internos, os serviços de informações serão sempre uma casa de intrigas e relatos de conspirações, que têm sido muitas vezes passadas para o exterior através de cartas anónimas, mails com identificações falsas ou sites baptizados com acrimónia q.b. Nestas denúncias, tem valido sempre quase tudo, até as questões da vida pessoal dos espiões.

Uma destas situações surgiu durante a investigação judicial do caso das secretas quando foi publicado um conjunto de mensagens, entre Dezembro de 2011 e Janeiro de 2012, no blogue entretanto desactivado O Pedreiro - uma clara referência à maçonaria. Mais uma vez, tratou-se de uma paródia codificada, pois todas as mensagens tinham um título comum: "A história anónima de Carvalhone [Silva Carvalho], Floripedes e Juvenal Celestino Plácido [Júlio Pereira].





As páginas de Ao Serviço de Portugal também estão cheias de ajustes de contas com inimigos do passado nem sempre identificados pelo nome, como são os casos dos ex-directores do SIS Margarida Blasco e Antero Luís, do actual director adjunto da secreta Gil Vicente e do maçom José Manuel Anes. Mas é Júlio Pereira o mais referido por Silva Carvalho: "Ele tinha em seu abono a passagem pelo SIS e em especial, na minha opinião, os conhecimentos que possuía sobre a China. Para alguns observadores, essa era sobretudo a sua maior limitação, pois foi presidente de uma associação ligada à comunidade chinesa, que por seu turno tinha protecção do Estado chinês. Em qualquer país ocidental, dificilmente seria nomeado para tal cargo alguém próximo de um Estado considerado um rival estratégico, mas isso em Portugal não conta grande coisa".

Ressentido com quem o escolheu em Maio de 2005 para chefe de gabinete e depois o indicou ao Governo para director do SIED, Silva Carvalho não poupa no livro Júlio Pereira: "Ele deixou-me praticamente a gestão do gabinete, da execução do plano estratégico, a gestão das estruturas comuns aos dois serviços [SIS e SIED] e passava grande parte do dia dedicado às suas obras. Escreveu e publicou três livros e vários artigos naqueles três anos de 2005 a 2008, dois deles relativamente densos e grandes, sobre direito penal em Macau e sobre a nova lei de estrangeiros. Interrompia essa actividade diária de produção literária para dedicar toda a atenção à relação com o primeiro-ministro, tendo feito também visitas internacionais protocolares de relevo (várias delas à China)".

Para Silva Carvalho nem as direcções do SIS escapam às críticas. "A primeira vez que tivemos um director mais político foi com a juíza Margarida Blasco, escolha de Durão Barroso numa lógica de nomeação pessoal [2004/2005]. Durão Barroso teve sempre apetência pelo sector e foi o primeiro-ministro com mais noção da importância dos serviços, infelizmente numa perspectiva de os controlar a partir de dentro", acusa.

O primeiro contacto com Margarida Blasco foi "confrangedor". Depois de ir a despacho com a nova directora e de dizer o que estava em causa nos documentos que lhe apresentou explicou-lhe que devia rubricar e colocar um "envie-se". "Confesso, perdi a compostura quando ela escreveu 'enviesse'. Parei um bocadinho e pensei: tenho duas hipóteses, ou deixo ir, e a DG fica já com a credibilidade de rastos, ou digo, e ela não vai levar a bem. Optei pela segunda hipótese (…) e ela respondeu: 'Ai a minha cabeça'".

"Toda a gente gozava com ela. Mesmo os que fingiam que estavam próximos gozavam com ela e manipulavam-na. Era uma senhora descontraída, ligeira, simpática, preocupada com os vestidos e as viagens internacionais, e era a directora-geral do SIS", diz.

Sobre o antigo director do SIS, Antero Luís, Silva Carvalho garante "que de informações sabia quase nada". Mas também revela no livro que foi o juiz que terá recusado uma cunha de Júlio Pereira para recrutar em 2008/2009 C. P., a ex-mulher do socialista e grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, António Reis - Carvalho reconhece que aceitou no SIED a discreta assessora do grupo parlamentar do PS iniciada na Grande Loja Feminina de Portugal.

Já sobre o actual director adjunto, Gil Vicente, sem nunca o nomear directamente, ataca-o de forma feroz. "No ano de 1995, como não fui promovido, deram-me a hipótese de ficar nas operações com um novo chefe, um antigo quadro da Polícia Judiciária que vinha de fora, pela mão de Daniel Sanches; considerei que essa foi mais uma nomeação 'política' do que outra coisa, e não gostei da situação, porque esse quadro não nos vinha ensinar nada. Quando veio ao terreno pela primeira vez, percebi que ele não tinha conhecimentos profissionais para desenvolver a área operacional, mas tinha, no entanto, uma coisa que funciona sempre muito bem em Portugal: uma boa ligação aquém está no topo".

Mais à frente no livro, continua: "Esse meu colega ainda lá está. Ambicioso e vaidoso, desde que entrou no SIS cultivou sempre uma imagem de homem poderoso e próximo da liderança. Depois de muitos anos a arrastar-se pela hierarquia, mas sempre no centro de todo o processo de intriga, recentemente lá ascendeu. Corre que poderá vir um dia, espero que já suficientemente velho, a dirigir o serviço, mas sempre correram histórias dessas, normalmente lançadas pelo próprio. A tal fantástica flexibilidade da sua coluna vertebral terá ajudado".

Também o antigo Grão-Mestre da Maçonaria, José Manuel Anes, não é referido pelo nome. Mas é mencionado no período do livro que se refere à sua passagem pela Ongoing e à ligação à maçonaria. Já com o escândalo na rua do caso das secretas, Anes deu uma entrevista ao Público em que acusou Silva Carvalho de arrastar até a maçonaria para uma espécie de pântano. "No final de 2011 (…) apareceu um tipo velhote, baixinho e gorducho, com tiques de coscuvilheiro, a acusar-me de estar a construir uma estrutura de poder na maçonaria. A pessoa em si, coitado, não o tinha como tão venenoso (tinha sido grão-mestre e até foi quem me convidou a entrar na Maçonaria, um bocadinho intriguista e sem grandes ideias) e de repente aparece-me a fazer acusações completamente disparatadas do estilo: a Loja Mozart foi criada num projecto de poder, para dominar os serviços e o empresariado." Só na Loja Mozart chegaram a estar, além de Silva Carvalho, pelo menos, mais três espiões - para além de empresários, políticos e um jornalista.