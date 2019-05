Quando as fábricas despedem centenas de uma vez

Numa sala dos Bombeiros Voluntários de Moura, 20 trabalhadores da Moura Fábrica Solar (MFS) encontram-se com dois delegados do Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas (SIESI). Discutem a estratégia a seguir após o anúncio de fecho da fábrica, que vai desempregar 105 pessoas: "Onde vou trabalhar agora?", questiona uma funcionária. "Aqui em Moura não há nada." "É que nem no Minipreço. Lá não entra ninguém com mais de 39 anos", diz outra, quase cinquentenária. "Vou ter de voltar a emigrar", comenta um rapaz, o mais novo ali.Entre 2007 e 2008, receberam a boa nova da chegada à cidade de uma nova empresa que ia contratar mais gente do que qualquer outra nas cercanias. Alguns estavam no desemprego, outros na apanha sazonal da azeitona. Foram recrutados pela Acciona, a empresa espanhola proprietária da MFS, que em contrapartida pela instalação da Central Solar Fotovoltaica de Amareleja se comprometeu a criar durante 10 anos mais de uma centena de postos de trabalho.Mas as promessas morreram face à concorrência da China. Segue-se o despedimento. Como já se seguiu, em Portugal, em muitos outros casos.

Capa 783