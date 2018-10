O MP e a Polícia Judiciária de Setúbal (PJ) investigavam em 2009 o caso Freeport, resultado de uma denúncia anónima com anos que apontava para suspeitas de corrupção no licenciamento de um centro comercial em Alcochete. O intrincado caso acabou por chegar de novo a José Sócrates, o antigo ministro do Ambiente que lidara com o licenciamento e então primeiro-ministro."Um dia, fui chamado superiormente e a conversa começou de forma melíflua. ‘Já viu isto? Os ingleses estão a enviar para cá informação da polícia sobre o nosso primeiro-ministro, você dá-se bem com o MI6 [a secreta externa britânica], eh pá, você tem que dizer aos ingleses que isto não é apenas cooperação, que estão a falar do primeiro-ministro de Portugal, e que quando fazem estas coisas estão a afectar a relação entre as duas potências’". A citação é apenas uma das muitas informações polémicas descritas no livro Ao Serviço de Portugal e diz respeito a uma conversa com Júlio Pereira, ex-Secretário Geral do Sistema de Informações da República, actualmente juiz conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça.