Apesar de ter no curriculum não oficial suspeitas documentadas de cobranças difíceis e recolha de informação judicial para interesses privados, o inspetor da Polícia Judiciária Álvaro Negrão foi um dos escolhidos diretamente pelo diretor do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), o procurador Albano Pinto, para trabalhar neste departamento, onde correm as mais sensíveis investigações do País. Nomeado me março deste ano, com efeitos a partir de janeiro, para uma comissão de serviço de três anos no DCIAP, Álvaro Negrão esteve ligado ao chamado "grupo da Ongoing", liderado por Jorge Silva Carvalho, antigo director do Serviços de Informações Estratégicas e Defesa (SIED), que o Ministério Público descreveu como algo que se dedicava "à contra informação empresarial" e que teve a designação de "Ongoing Strategic Services", cujo acrónimo, OSS, remete para a primeira estrutura de informações criada pelos EUA durante a Segunda Guerra Mundial, o "Office of Strategic Services", que esteve na génese da criação da atual Central Intelligence Agency (CIA)

A ligação de Álvaro Negrão ao processo remonta a Maio de 2012, quando os então arguidos Jorge Silva Carvalho, João Luís (antigo diretor operacional do SIED), Nuno Vasconcellos (antigo presidente da Ongoing), Nuno Dias, espião do Serviço de Informações e Segurança (SIS) e Gisela Teixeira foram acusados pelo Ministério Público, num caso que teve como ponto de partida o acesso dos elementos dos serviços de informações à faturação detalhada do jornalista Nuno Simas, mas que evoluiu para crimes de violação do segredo de Estado. O nome de Álvaro Negrão surgiu ainda, há poucos anos, numa lista de maçons do Grande Oriente Lusitano divulgada publicamente e nunca desmentida pela maior obediência maçónica em Portugal. A entrada do inspetor da Judiciária no DCIAP está a provocar algum mal estar interno, sobretudo juntos dos procuradores mais antigos, que acompanharam, entre 2011 2012, o "caso das secretas". Fonte da PJ disse à SÁBADO que a nomeação do inspetor teve origem num "pedido nominativo" do diretor do DCIAP. Ao que a SÁBADO apurou, a relação de conhecimento/amizade entre ambos começou quando o procurador do Ministério Público liderou, entre 2002 e 2004, a antiga Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira (DCICEF) da Polícia Judiciária.

Quando exerceu funções de diretor de segurança do grupo Ongoing, Álvaro Negrão só não foi acusado pelo Ministério Público, porque não foi possível provar com clareza ter sido ele o autor de um telefonema para uma funcionária de um supermercado a exigir o pagamento de um empréstimo concedido por Isabel Rocha dos Santos, uma das mulheres mais ricas de Portugal e mãe de Nuno Vasconcelos. Isto apesar de existir no processo uma sequência de SMS, que começam na própria Isabel Rocha dos Santos, enviando as "coordenadas" (nome, local de trabalho e números de telefone) para Jorge Silva Carvalho e este a reencaminhar os dados para Álvaro Negrão. No final, a Isabel Rocha dos Santos agradece a Silva Carvalho a "ajuda". Ouvida nos autos, a "devedora" não foi capaz, porém, de identificar o autor de uma chamada que recebeu a ameaçá-la para pagar a dívida, nem os registos telefónicos da operadora estavam disponíveis para demonstrar, pelo menos, a existência da chamada.



NOTA: Erradamente, a SÁBADO fez alusão a uma relação familiar entre Álvaro Negrão e Fernando Negrão, deputado do PSD, que não existe. As nossas desculpas a ambos

