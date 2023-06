Santos Mendes, Pedro Nuno e Medina: o trio final na linha de tiro da CPI à TAP

A fase de audições da comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre a gestão da TAP está quase no fim e até sexta-feira acontecem as três últimas audições de um total de quase meia centena. Primeiro são ouvidos dois governantes que passaram a ex-governantes por causa do despedimento de Alexandra Reis: esta quarta-feira às 14h é ouvido o ex-secretário de Estado Hugo Santos Mendes (que já se notabilizou in absentia nesta comissão de inquérito por ter pedido à TAP que mudasse a data de um voo para agradar a um suposto pedido do Presidente da República) e amanhã à mesma hora, será a vez de ex-ministro Pedro Nuno Santos. O trio fica completo com a audição ao ministro das Finanças, Fernando Medina, na manhã de sexta-feira.