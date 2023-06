Fernando Negrão, deputado do PSD, aponta: "As pessoas estão preocupadas. Diria que a responsabilidade do amianto se atribui aos respetivos ministérios. Sabem que têm instalações com amianto e sabem quais são os seus efeitos nefastos."

O PSD denunciou o mau estado de conservação do edifício da Unidade de Saúde Familiar de S.Filipe, no bairro do Viso, a 7 de junho, através de uma publicação feita no Facebook do partido. A denúncia revela que a degradação do edifício da unidade de saúde pode provocar danos graves à saúde dos utentes e profissionais daquele centro.