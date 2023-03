A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Arroz, pão, ovos e legumes. Saiba quais são os 44 alimentos do cabaz com IVA zero

Na passada sexta-feira o Governo avançou que, para conter o aumento do custo de vida, um cabaz de bens alimentares essenciais ficaria com IVA zero durante seis meses, a partir do início de abril.







MANUEL DE ALMEIDA/LUSA Assinatura:MANUEL DE ALMEIDA

A medida que vai custar cerca de 600 milhões de euros aos cofres do Estado incluiu 44 alimentos, apresentados esta segunda-feira por António Costa, primeiro-ministro.O Governo pretende garantir que a redução é efetivamente sentida no valor dos produtos pelo que esta segunda-feira António Costa assinou o Pacto para a Estabilização e redução de Preços dos Bens Alimentares, assim como os e os líderes da CAP e APED, Eduardo Oliveira e Sousa e Gonçalo Lobo Xavier.-Pão

-Batata

-Massa

-Arroz

-Azeita

-Óleos Vegetais

-Manteiga

-Maçã

-Banana

-Laranja

-Pera

-Melão

-Feijão Vermelho

-Feijão Frade

-Grão-de-bico

-Ervilhas

-Leite de Vaca

-Iogurtes

-Queijo

-Carne de Porco

-Frango

-Carne de Peru

-Carne de Vaca

-Ovos

-Bacalhau

-Sardinha

-Pescada

-Carapau

-Atum de Conserva

-Dourada

-Cavala

-Cebola

-Tomate

-Couve-flor

-Alface

-Brócolos

-Cenoura

-Courgette

-Alho Francês

-Abóbora

-Grelos

-Couve Portuguesa

-Espinafres

-Nabo





View this post on Instagram A post shared by República Portuguesa (@gov_pt)

António Costa utilizou uma adaptação da expressão "casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão" para iniciar a sua intervenção referindo que "casa onde há inflação, todos ralham e todos têm a sua parte de razão". Assumindo ainda que "grande parte da razão cabe mesmo aos consumidores, aqueles que sentem no seu dia a dia o aumento do custo dos bens".

O primeiro-ministro referiu ainda que a redução do IVA tem que ser aprovada no Parlamento pelo que o Conselho de Ministro vai reunir ainda hoje e apresentar uma proposta de lei na terça-feira