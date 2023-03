Saiba quais são os alimentos que vai poder comprar com IVA zero

Este mês o Governo anunciou que vai avançar com a redução do IVA para zero, numa série de produtos alimentares de primeira necessidade. A medida tem como objetivo manter os preços estáveis, ajudando as famílias portuguesas, e deverá vigorar entre abril e outubro.





A lista oficial de produtos que vão ou não ser abrangidos não foi ainda anunciada pela tutela, mas este domingo, o comentador Luís Marques Mendes divulgou, no seu espaço de opinião na SIC , alguns produtos que já constam neste cabaz.Uma vez que falamos de um grupo de alimentos que terá de estar incluído na "roda da alimentação saudável", pode já contar com cereais (como massas, arroz, batatas e pão), legumes e frutas (como cenouras, brócolos, curgetes, feijões, cebolas, tomates, maçãs, bananas e laranjas), laticínios (como leite meio gordo e ovos) e carnes e peixes (como frango, carne de porco, salmão e pescada).A SIC avança ainda que fora da lista ficam as conservas feitas à base de peixe e moluscos salgados e fumados, bem como os enchidos e as comidas enlatadas.De acordo com o anúncio feito pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, esta medida terá um custo de 410 milhões de euros. Já a lista completa deverá ser conhecida ainda esta semana.