Rui Pinto: julgamento deve arrastar-se até 2022

"Rui Pedro Gonçalves Pinto, Arguido nos autos à margem identificados, vem requerer que lhe seja entregue cópia do Apenso F dos autos, por considerar tal elemento necessário à sua defesa."



O requerimento, de três linhas, assinado pelos advogados Francisco Teixeira da Mota e Luísa Teixeira da Mota deu entrada no tribunal que está a julgar o pirata informático a 2 de março de 2021. O julgamento aproximava-se do fim, com o agendamento das testemunhas arroladas pela defesa. Mas desencadeou uma reação em cadeia que, provavelmente, irá arrastar o processo até ao próximo ano.



O motivo desta contestação prende-se com a natureza do próprio Apenso F. Criado pela Polícia Judiciária a partir dos ficheiros encontrados num dos discos externos apreendido a Rui Pinto durante a sua detenção na Hungria, o Apenso é constituído sobretudo por caixas de correio eletrónico que foram alegadamente acedidas e exfiltradas pelo pirata informático.