Benfica acusa MP de ignorar ataque de Rui Pinto a Joana Marques Vidal

Os advogados do Benfica não ficaram por meias palavras: na reclamação enviada esta segunda-feira para a conferência do Tribunal da Relação de Lisboa, contra o indeferimento do recurso que contestava a suspensão provisória de um dos vários processos que tinham Rui Pinto como alvo, acusam o Ministério Público (MP) de ofender os direitos da ex-Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, ao arquivar o caso de forma "insustentada" e contraditória com outra decisão tomada no mesmo inquérito.



Nessa reclamação, a que a SÁBADO teve acesso, os advogados João Medeiros, Paulo Saragoça da Mata e Rui Patrício afirmam que a juíza desembargadora Lígia Trovão decidiu sobre um recurso que tinha sido distribuído a outra relatora sem ter poderes para isso; argumentam que a desembargadora foi contra uma decisão tomada pela própria juiz-presidente da Relação; e fazem uma revelação: ao contrário do que esperava, Rui Pinto não deverá livrar-se de vários processos em janeiro de 2022 porque o tempo de contagem dessa suspensão parou com a entrada do recurso do Benfica em abril deste ano.



Este verdadeiro imbróglio jurídico começou no verão de 2020, depois de o procurador Carlos Casimiro ter proposto a suspensão provisória, durante um ano e meio, de cinco processos em que Rui Pinto estava indiciado por acesso ilegítimo a várias pessoas e instituições, desde que cumprisse várias injunções como abster-se de praticar crimes ou estar à disposição das autoridades.