DCIAP arquiva denúncia conspirativa que envolvia Rui Pinto

Num momento em que o movimento conspiracionista QAnon ganhava protagonismo ao nível mundial, a 3 de setembro do ano passado a Procuradoria-Geral da República (PGR) e vários departamentos do Ministério Público (MP) receberam uma denúncia anónima que misturava uma das grandes teorias do grupo – a de que o mundo é governado por um conjunto de elites corruptas e pedófilas – com um dos mistérios da justiça portuguesa: o alegado conteúdo de um dos discos rígidos apreendidos ao pirata informático Rui Pinto.



Ao longo dos meses seguintes, a denúncia foi investigada pela Polícia Judiciária (PJ). Segundo a documentação disponível no processo, consultado pela SÁBADO no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), os inspetores pediram aos colegas os dados sobre o disco referido na denúncia, questionaram o hacker sobre o assunto e ouviram José Amador, o elemento da PJ responsável pela detenção de Rui Pinto e que trouxe os dispositivos de Budapeste para Lisboa. A conclusão não deixou dúvidas: tudo não passa de uma teoria conspirativa. E o processo foi arquivado.



Mas até ser descartada, a denúncia foi tratada com todos os cuidados por parte das autoridades. Assinado por QAnon, o texto, enviado através de um email anónimo, garantia que um dos dispositivos do hacker teria sido substituído por um semelhante porque, no seu interior, estariam guardadas informações e fotografias que envolveriam políticos, empresários e desportistas portugueses numa rede de abuso sexual de menores. Pela gravidade, e pelas suspeitas levantadas sobre "personalidades públicas e influentes", a PGR enviou a denúncia ao diretor do DCIAP, Albano Pinto, para investigação.