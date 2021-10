Rui Pinto pode ver emails roubados

O coletivo de juízes que está a julgar Rui Pinto no processo Football Leaks autorizou o pirata informático a consultar uma cópia do chamado RP3, o disco externo apreendido ao hacker na Hungria, onde a certa altura estiveram configuradas 488 contas de email acedidas ilegitimamente. Entre elas estão os correios eletrónicos de advogados portugueses e estrangeiros, magistrados do Ministério Público, dirigentes de clubes de futebol, instituições europeias, empresas e órgãos de comunicação social.



Essa consulta terá de ser feita nas instalações da Polícia Judiciária, com um inspetor presente, sem qualquer possibilidade de cópia, reprodução ou alteração. De acordo com o despacho da juíza, datado de 24 de setembro e consultado pela SÁBADO na secretaria do tribunal, a consulta poderá ser feita após trânsito em julgado da decisão – ou seja, a 24 de outubro.



O pedido da defesa de Rui Pinto tinha sido apresentado a 4 de maio deste ano. Os advogados Francisco Teixeira da Mota e Luísa Teixeira da Mota solicitaram ao tribunal a obtenção de uma cópia do RP3 para analisar os seus ficheiros. A defesa argumentava que, como grande parte da prova digital analisada em julgamento provinha do dispositivo, mas era apenas uma seleção de ficheiros considerados relevantes para a investigação pela Judiciária, convinha-lhe analisar o RP3 uma vez que ele podia “conter elementos relevantes para a sua defesa”.