Doyen impedida de obter emails roubados por Rui Pinto

O Tribunal da Relação de Lisboa proibiu a entrega à Doyen Sports Investments de uma cópia digital do apenso onde estão guardadas todas as caixas de correio eletrónico e respetivos conteúdos que foram roubadas por Rui Pinto. A decisão, tomada a 20 de janeiro, contraria assim aquilo que tinha sido decidido pelo coletivo que está a julgar o chamado caso Football Leaks - que tinha autorizado a entrega dessa cópia - e vai ao encontro dos argumentos do Ministério Público e da Ordem dos Advogados que consideravam que tal violava a proteção do segredo dos advogados e a privacidade dos espiados.



O debate sobre o acesso à informação disponível no processo dura há vários meses. Depois de ter visto o tribunal autorizar a consulta de todos os elementos respeitantes à Doyen Sports Investments constantes do processo, a empresa representada pelos advogados Sofia Ribeiro Branco e Bruno Melo Alves requereu uma cópia do Apenso F.



É aí que estão guardadas as caixas de correio e respetivos conteúdos que foram encontradas na posse de Rui Pinto e que foram classificadas como uma autêntica "caixa de Pandora" por José Amador, o inspetor da Polícia Judiciária titular do inquérito que levou à prisão de Rui Pinto.