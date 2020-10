Credenciais de acesso ao sistema de homebanking de particulares. Nomes, datas de validade, pin’s e códigos CCV de cartões de crédito. Senhas para entrar em inúmeros sítios de internet com informação pessoal que vão do Portal das Finanças a contas de Linkedin, de redes sociais à Netflix. Números de contribuinte, dados do cartão de cidadão – e as correspondentes passwords - dados de passaportes, cartões de eleitor. Para além de centenas de emails e respetivas credenciais de responsáveis de clubes de futebol, agentes de jogadores, escritórios de advogados, empresas e jornalistas, ao longo dos anos Rui Pinto foi recolhendo todo o tipo de dados pessoais das suas vítimas - muitas delas ainda hoje não sabem que foram alvo de pirataria informática.

À medida que os obtinha, registava-os num ficheiro de texto encontrado pela Polícia Judiciária (PJ) num dos discos rígidos que lhe foram apreendidos após a detenção e que foi mostrado em tribunal na semana passada durante os vários dias de inquirição de José Amador, o inspetor titular do inquérito em que Rui Pinto está a ser julgado por 90 crimes de acesso indevido, violação de correspondência, acesso indevido, sabotagem informática e tentativa de extorsão. Um ficheiro que o investigador da Judiciária classificou de "caixa de Pandora" devido à enorme quantidade de dados de entidades e particulares que lá constam.