Ministério Público arquivou queixa de Rui Pinto em três dias

O hacker acusou um funcionário do Benfica de ser o autor da página do Football Leaks no Facebook e do polémico post “PJ Looking for me? Catch me if you can”. Procurador encerrou o caso sem fazer qualquer diligência.

Ministério Público (MP) arquivou a queixa de Rui Pinto contra um ex-funcionário do Benfica, Tiago Ferreira, que o pirata informático acusava de ser o autor da página no Facebook intitulada Football Leaks e de um polémico post que foi usado como argumento para o manter em prisão preventiva: "@PJ looking for me? LOL #catchmeifyoucan". Após o recurso dos advogados do hacker, o arquivamento foi confirmado no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) pela juíza Maria Antónia Andrade, a mesma que decretou a prisão preventiva de Rui Pinto.



A informação consta do processo nascido de uma queixa apresentada pelos advogados Francisco Teixeira da Mota e Luísa Teixeira da Mota em dezembro de 2019, e que foi consultado pela SÁBADO no TIC de Lisboa. A participação imputava a Tiago Ferreira – que a SÁBADO não conseguiu contactar – a autoria de um crime de falsidade informática por ter "prejudicado gravemente" Rui Pinto ao fazer-se passar pelo hacker.



De acordo com a queixa, a página de Facebook que se apresentava como sendo uma reprodução oficial do projeto Football Leaks não foi criada por Rui Pinto. Mas enquanto se limitava a partilhar os conteúdos que iam sendo publicados pelo pirata informático ela nunca causou qualquer preocupação. Todavia, isso mudou a 13 de setembro de 2018. Nesse dia, a SÁBADO revelou que Rui Pinto era o principal suspeito de ser o autor do roubo dos emails do Benfica e do Football Leaks. Horas depois, foi publicado o referido post, que foi interpretado como uma provocação às autoridades.