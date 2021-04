Rui Pinto criou o Blogue Mercado de Benfica

No julgamento do pirata informático o inspetor-chefe Rogério Bravo garantiu que o criador do Football Leaks fundou também o site que divulgou os emails do Benfica.

Há mais de duas horas que o inspetor-chefe Rogério Bravo estava a ser ouvido no julgamento de Rui Pinto. Até então, o coordenador dos crimes informáticos da Polícia Judiciária (PJ) tinha estado a responder às questões da defesa de Aníbal Pinto sobre a sua alegada relação com a Doyen e o encontro ocorrido na A5, em outubro de 2015, entre Nélio Lucas e o então representante do criador do Football Leaks. Mas foi quando a advogada da Doyen, Sofia Ribeiro Branco, lhe perguntou se Rui Pinto tinha criado algum blogue que o inspetor lançou a bomba: "O Mercado de Benfica e o Football Leaks. É o mesmo autor."



No inquérito que está a ser julgado existem vários indícios que apontam para que Rui Pinto seja o autor do blogue que a partir de 2017 divulgou os emails do Benfica, peças processuais em segredo de justiça, caixas de correio de advogados e inquéritos integrais, como o que envolveu o ex-diretor do SIED, Jorge Silva Carvalho. Entre os ficheiros encontrados nos seus dispositivos informáticos estavam imagens só acessíveis a quem tem privilégios de administrador do blogue e num ficheiro de texto foi localizada a password de acesso ao site. Mas esta foi a primeira vez que um alto responsável da PJ acusou Rui Pinto de ser o autor do Mercado de Benfica.



De acordo com a reconstituição feita pela SÁBADO junto de várias fontes que estiveram presentes na audiência da passada quarta-feira, 14 de abril, a afirmação de Rogério Bravo surgiu de forma inesperada. A advogada Sofia Ribeiro Branco começou por questioná-lo sobre o impacto das ações de Rui Pinto. O inspetor-chefe dividiu-o em dois planos. "Um foi o impacto direto negativo sobre investigações em curso. Não distinguimos o Football Leaks do Mercado do Benfica, onde se disponibilizou uma peça processual de um colega que referia uma investigação. O impacto negativo foi enorme. Tiveram de acelerar buscas para salvar alguma coisa", disse.