Judiciária tem duas unidades a trabalhar nos dados de Rui Pinto

A Polícia Judiciária tem duas unidades a trabalhar na análise do conteúdo dos discos desencriptados por Rui Pinto. E o próprio pirata informático está a colaborar com as autoridades na análise desse material devido à sua "memória", "conhecimento" e capacidade de "fazer ligações" entre os dados e documentos. A revelação foi feita esta manhã por Luís Neves, diretor nacional da PJ, no julgamento em que o criador do Football Leaks está a ser julgado por 90 crimes. Sobre o caso que está neste momento em tribunal, o diretor da PJ manifestou um "grande orgulho" no trabalho da polícia que, garantiu, teve um grande impulso após a sua chegada à direção nacional.



O depoimento do diretor da Polícia Judiciária no julgamento era aguardado com expectativa. Por um lado, Luís Neves estava ali a representar a instituição que deteve Rui Pinto na Hungria. Por outro é conhecido o seu papel na negociação de bastidores que permitiu ao Ministério Público fazer uma ponte com o pirata informático e levar à sua colaboração com as autoridades. E o diretor da Judiciária foi a tribunal salientar esses dois aspetos.



Em resposta às questões colocadas pelo advogado de defesa Francisco Teixeira da Mota, primeiro, e pela procuradora Marta Viegas, depois, o diretor da PJ começou por recordar que o mediatismo do caso - na sequência da capa da SÁBADO de setembro de 2018 - começou pouco depois de tomar posse. "Nessa altura falei com o diretor da UNC3T [unidade dos crimes informáticos], Carlos Cabreiro e com o coordenador Rogério Bravo e perguntei-lhes o que se passava com o caso", afirmou. Na altura continuavam a ocorrer "divulgações à margem da lei" e o diretor da PJ decidiu "investir" no caso e levar a cabo uma "investigação efetiva". "Isso implicou colocar pessoas nisto e quando chegou o momento localizámo-lo, desencadeámos os mecanismos de cooperação formal e informal e detivemo-lo", explicou.