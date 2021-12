Relação impede entrega de cópia de emails roubados a Rui Pinto

Está resolvida uma das questões que estava a protelar o julgamento de Rui Pinto: o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu revogar a entrega ao criador do Football Leaks de uma cópia do apenso onde estão armazenadas as caixas de correio eletrónico que foram encontradas nos dispositivos apreendidos ao pirata informático, na Hungria. Em vez disso foi decidido que a defesa de Rui Pinto poderá consultar o Apenso F nas instalações da Polícia Judiciária (PJ), num computador sem acesso à internet e sem qualquer possibilidade de reprodução. Assim que essa consulta for feita, o processo no qual o hacker está a ser julgado por 92 crimes, e que está na fase final, poderá ser retomado.



"Não podemos ignorar que a cópia do Apenso F está a ser pedida pelo próprio arguido Rui Pinto que é a pessoa que sem a devida autorização, ao que tudo indica, alegadamente se terá intrometido em dezenas de caixas de correio eletrónico", escreveram os desembargadores Rui Gonçalves e Elisa Marques no acórdão do Tribunal da Relação, a que a SÁBADO. Mais: "Não enxergamos e não vemos razão válida para tal, atento o núcleo duro dos valores aqui em confronto que, para exercer o direito de defesa, o arguido Rui Pinto tivesse que ficar na posse do alegado objeto da atividade criminosa."



Este recurso para o tribunal da Relação – um dos motivos que levou à suspensão do julgamento de Rui Pinto – surgiu depois de, em março de 2021, a defesa do pirata informático ter requerido uma cópia do Apenso F, argumentando que tal era essencial para a sua defesa. Na altura, os assistentes Rui Costa Pereira, João Medeiros, Inês Almeida costa, PLMJ, Ordem dos Advogados e o próprio Ministério Público opuseram-se porque esse apenso é constituído por caixas de correio eletrónico encontradas nos dispositivos apreendidos a Rui Pinto na Hungria e que incluem emails de advogados, de responsáveis do Sporting, da Federação Portuguesa de futebol e de magistrados, incluindo do ex-diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, Amadeu Guerra – com informação sujeita a segredo profissional, segredo de justiça e até segredo de Estado.