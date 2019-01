Capa n.º 769

A tentativa de extorsão de um milhão de euros, que seriam pagos em prestações. Os telefonemas fatais do pai. A compra de viagens para a Hungria acompanhada pela Polícia Judiciária. Como a polícia espanhola ajudou na investigação. O que alegou o Ministério Público no Mandado de Detenção Europeu contra Rui Pinto, o alegado hacker do Benfica, referindo ainda o papel do advogado Aníbal Pinto.Tudo isto está numa investigação exclusiva da SÁBADO. Assine já a edição digital por 1 euro para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 24 de Janeiro de 2019