Os crimes de que acusam Rui Pinto

Os dois primeiros crimes, de acesso ilegítimo, prendem-se com o acesso por parte do pirata à caixa de correio eletrónico do Conselho de Administração e do Departamento Jurídico do Sporting Clube de Portugal (a 30 de Setembro de 2015 através de um endereço IP devidamente identificado, na Hungria) e ao sistema informático da Doyen Sports Investments Limited. As duas infrações seguintes, de "violação de segredo" referem-se à publicação no site football-leaks.livejournal.com de vários documentos e informações confidenciais. No que respeita ao Sporting, tratavam-se de contratos e minutas de contratos de jogadores, como Marcos Rojo, ou o treinador Jorge Jesus. Já sobre a Doyen foram publicados documentos "de natureza reservada e sigilosa" celebrados entre o fundo de investimento e clubes de futebol. Concretamente tratavam-se de acordo com o FC Porto (contratos de Imbula e Mangala) e o Sporting (contratos de Marcos Rojo e Labyad que incluíam direitos sobre receitas de bilheteira).





O crime de ofensa a pessoa coletiva diz respeito a uma publicação feita no site do Football Leaks que visava diretamente a Doyen: "Este projeto visa divulgar a parte oculta do futebol. Infelizmente o desporto que tanto amamos está podre e é altura de dizer basta. Fundos, comissões, negociatas, tudo serve para enriquecer certos parasitas que se aproveitam do futebol, sugando totalmente clubes e jogadores. Irei divulgar aqui durante os próximos meses diverso material que me chegou à mão nos últimos anos. Muita polémica e muitas curiosidades, fiquem atentos".

O último crime será o mais grave e com uma moldura penal mais elevada: tentativa de extorsão. De acordo com o MDE, o Ministério Público estabeleceu que na manhã do dia 3 de Outubro de 2015, o representante da Doyen, Nélio Lucas, recebeu no email uma mensagem do suspeito Rui Pinto que se identificou como Artem Lubozov, informando-o que "estava na posse de informação confidencial sobre o grupo Doyen". Nessa mesma mensagem, Rui Pinto disse estar na disposição de manter privados tais documentos em troca de uma "doação generosa" cujo montante apropriado se situava entre os 500 mil e um milhão de euros. Mais: Rui Pinto disse que a negociação deveria ser feita através de advogados que representassem ambas as partes, o que no seu caso seria feito pela Aníbal Pinto e Associados, Sociedade de Advogados".