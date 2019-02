Capa n.º 771

Foi há seis anos que os caminhos da Polícia Judiciária e do hacker Rui Pinto se cruzaram pela primeira vez. Em 2013, o jovem, que actualmente se assume como o autor do site "Football Leaks", desviou 264 mil euros do Caledonian Bank, nas ilhas Caimão. Numa recente entrevista, Rui Pinto garantiu não ter ficado com o dinheiro, mas documentos da investigação revelam que pagou despesas, fez transferências e até entregou 16 mil euros ao advogado Aníbal Pinto.