Pirata informático disse a Aníbal Pinto para fazer um contrato com o CEO da Doyen Sports e o advogado Pedro Henriques.

Rui Pinto, o ‘hacker’ que foi detido na Hungria, pediu ao advogado Aníbal Pinto para fazer, em outubro de 2015, um contrato com Nélio Lucas da Doyen e o advogado Pedro Henriques. O especialista em informática, que se identificava apenas como Artem Lobuzov, pretendia justificar o dinheiro que supostamente iria receber da Doyen a troco de não revelar informação comprometedora.



As autoridades suspeitam ainda que Pinto gerisse sozinho o blogue Mercado de Benfica.



