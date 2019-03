Autoridades de Paris dizem que o hacker tem dados fundamentais para investigações que correm naquele país da Europa.

Rui Pinto não quer ser extraditado e conta com a ajuda das autoridades francesas, que já pediram à Hungria para ouvir o hacker português. Dizem os franceses que o jovem, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tem dados fundamentais para investigações que correm naquele país da Europa.



