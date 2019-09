"nas pensões futuras deve existir uma máxima de 12 IAS (Indexante dos Apoios Sociais)" - o que equivale a cerca de cinco mil euros. O porta-voz e único representante parlamentar atual do PAN defendeu que o Estado "deve ter um teto máximo de pagamento de pensões, nomeadamente de pensões demasiado elevadas", mas recusando alterações à fórmula de cálculo das pensões atuais.

é "uma obrigação" fazer os ajustamentos na Segurança Social "possíveis e necessários" que possam "garantiar as reformas futuras num plano justo". Para isso, o presidente do PSD destacou uma medida presente no programa dos sociais-democratas sobre a TSU, que o partido entende que deve englobar não só os vencimentos mas também o valor acrescentado líquido das empresas.

trabalhadores entrarem para a pré-reforma trabalhando em part-time, defendendo que quem entre para o trabalho parcial antes dos 66 anos terá de trabalhar além dos 67 anos. "Se quer começar mais cedo, então tem de se reformar mais tarde", disse.

"a sustentabilidade da Segurança Social não está em causa, pelo contrário, está mais forte". A representante bloquista criticou a ideia de plafonamento da Segurança Social, afirmando que "toda a gente percebe que uma pensão de privilegio é um erro" e considerando que a opção de continuar a trabalhar para além da idade de reforma "corta rendimento às pessoas"- acrescentando a ideia da criação de "pensões sociais para quem não tem carreira contributiva".



Chamada a intervir, Assunção Cristas recusou a proposta do PSD para uma TSU que inclua o o valor acrescentado líquido das empresas, que considera "reforçar encargos" sobre as mesmas. A líder do CDS defendeu também a existência de uma "inscrição automática mas não vinculativa num sistema público de capitalização".



Os líderes de partidos com assento parlamentar - PSD, PS, BE, CDU, CDS e PAN - estiveram esta quarta-feira reunidos no primeiro debate a seis antes das eleições legislativas, transmitido em simultâneo na Antena 1, na TSF e na Rádio Renascença.A 18 dias das eleições legislativas que se realizam a 6 de outubro, António Costa, Rui Rio, Assunção Cristas, Jerónimo de Sousa, Catarina Martins e André Silva debateram durante quase duas horas, com o porta-voz do PAN a ter a primeira palavra.Falando sobre Segurança Social, André Silva afirmou queSobre o mesmo tema, Rui Rio recusou as propostas do PAN, indicando queO candidato social-democrata acrescentou ainda a possibilidade deEm resposta a PAN e PSD, Catarina Martins, considerou que é "uma boa ideia", referindo que é uma reivindicação antiga "de toda a esquerda" mas observou: "O PSD quando podia ter feito, não quis, e agora que não pode, é que quer".A coordenadora do Bloco de Esquerda defendeu que

A fechar esta parte do debate, a propósito dos salários dos políticos, o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, propôs "resolver este problema em três legislaturas", com "a criação de uma comissão de vencimentos", composta por antigos presidentes da República e do Tribunal de Contas e representantes dos parceiros sociais, para "fixar uma tabela de rendimentos".



"Lá para o dia de são nunca à tarde teríamos essas tabelas todas", comentou o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.



No que respeita à reforma do sistema político, António Costa, que se declarou a favor de um modelo misto como o alemão, considerou que isso "não é prioritário para o país", assim como a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, que disse que "há muito mais vida para lá do Estado e para lá do sistema eleitoral e do sistema político".



O presidente do PSD, Rui Rio, contrapôs que "é fundamental" reformar o sistema político, face ao afastamento entre políticos e eleitores, mas só foi secundado pelo porta-voz do PAN, André Silva, que concordou que "é prioritário", mas defendeu um modelo oposto.



Em vez de círculos mais pequenos, como propõe Rui Rio, André Silva defendeu a criação de 9 círculos maiores, que substituiriam os atuais 22, para que haja mais proporcionalidade na conversão de votos em mandatos em todo o território.



Em sintonia, Costa e Rio consideram que não são necessárias novas leis para combater a corrupção, em especial o enriquecimento ilícito, e indicam ser necessário o reforço de meios para a justiça realizar um combate eficaz.

"O problema em Portugal é a tentação de legislar como se não houvesse já leis suficientes que não pudessem ser aplicadas", defendeu o primeiro-ministro, que apontou já existirem "leis suficientes". O presidente do PSD rejeitou nova legislação, acrescentando que a principal medida passa por fazer "o julgamento no sítio certo, que é nos tribunais".

Rio criticou ainda julgamentos mediáticos feitos nas "televisões e jornais" e que é necessário dar ao Ministério Público e à Polícia Judiciária "os instrumentos necessários para que eles façam um melhor trabalho". Como exemplo, o presidente social-democrata falou nos casos de Sócrates e Berardo para concluir que o MP tem "eficácia zero" nos "grandes casos de corrupção".



O líder do PSD interrompeu ainda o debate para acrescentar uma proposta para punir a violação do segredo de justiça. "O crime deve ser aplicado a todos os portugueses. Não pode servir para um e não servir para outros".



O líder dos sociais-democratas justificou a sua proposta fazendo uma comparação. "Se pegar em algo que não devo saber e toco à porta do meu vizinho, e lhe mostro, pratico igualmente um crime como quando alguém (jornalistas) mostra informações que não deviam a 10 milhões de pessoas", afirmou, acrescentando que a divulgação pode "arruinar com a investigação".



"Tenho a consciência de que não é politicamente correto", afirmou ainda. A proposta não causou polémica no debate, apesar de Rio ter dito: "Podem-me atacar todos, mas esta é a minha convicção. Quem me ouve lá em causa percebeu o que eu estava a dizer."



Nas perguntas de resposta rápida que encerraram o debate a seis, Costa afirmou-se disponível para acabar com a carne servida em jantares oficiais do partido - porque Portugal tem "o melhor peixe do mundo" -, Cristas defendeu que o direito ao voto deve continuar nos 18 anos, Jerónimo de Sousa defendeu "o respeito pela cultura e identidade de cada povo" em relação às touradas sem animais ("independentemente de se gostar ou não"), Catarina Martins não se mostrou surpreendida com o fim de carne de vaca na cantina da Universidade de Coimbra, Rui Rio recusou a legalização de canábis para fins recriativos e André Silva apoiou uma possível reforma do acordo ortográfico.



A 23 de setembro haverá novo novo debate entre as seis forças representadas na Assembleia da República, já em período oficial de campanha eleitoral. O canal público de televisão vai ainda promover um debate entre as forças sem assento parlamentar, no dia 30 de setembro.