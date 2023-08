Reino Pineal: Líder fala em vídeo sobre desaparecimento da mulher e filha

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Água Akhabl Pinheiro lançou esta sexta-feira, no canal de YouTube Pineal Foudation um vídeo onde menciona o desaparecimento da sua filha Eather e a sua mulher Royale Pinheiro.



Ricardo Almeida/Record

Royale Pinheiro, mãe de Eather, bebé de 7 meses, e Água Akhabl Pinheiro, líder do reino de Pineal, foram levados na terça-feira, dia 1 de agosto, para um posto da GNR em Oliveira do Hospital. No local foi-lhes proposto registarem a menina, algo que foi recusado por ambos. A sua mulher e filha foram levadas para outro local, e o líder foi autorizado a voltar para casa.

O vídeo começa com o líder a mencionar que na terça-feira foi uma noite de lua cheia que, de acordo com o mesmo, acaba por trazer várias mudanças em termos astrológicos. Água Pinheiro prossegue no vídeo a mencionar que "não é uma coincidência que o Papa tenha chegado a Portugal, quase à mesma exata hora que o reino de Pineal tenha sido invadido e atacado".

Afirma que recebeu uma mensagem dos "espíritos guias", por meio da meditação, de que o Papa veio a Portugal para libertar a terra das "correntes romanas". Acrescenta que Portugal já não pertence ao império romano, que agora é um país livre e soberano.

Logo de seguida, o líder refere que não sabe onde estão Royale e a sua filha Eather, nem quando voltam. Menciona que não é coincidência que o Papa tenha vindo na altura em que "duas mulheres nativas" tenham sido levadas para uma localização secreta.

Água afirma que apesar de Royale e Eather terem sido levadas, estas continuam a fazer o trabalho de Deus, onde quer que estejam detidas, a perdoar e a rezar pelos crimes que o império romano cometeu. Crimes estes que foram violar e matar milhares de mulheres nativas por centenas de anos. "Royale e Eather estão numa jornada do perdão, de fechar os ciclos em nome de todas as mulheres nativas desde reino que foram violadas e mortas", afirma.

O vídeo termina com o líder a honrar a filha e a mulher, agradecendo o sacrifício e a força das mesmas, e acredita que ambas estão a ser divinamente protegidas e conduzidas.

O reino de Pineal situado em Oliveira do Hospital, foi alvo de investigações e buscas, na terça-feira, devido à morte de um bebé de 14 meses no ano passado. As autoridades investigam suspeitas de negligência, devido ao facto de não existirem cuidados de saúde ou o registo das crianças. As buscas terminaram no próprio dia, e estão em causa crimes de homicídio negligente e por omissão e profanação de cadáver.



No canal de YouTube conhecido como Pineal Foundation, encontra-se publicado o vídeo do líder a defender várias teorias da conspiração e vários vídeos da própria comunidade.

