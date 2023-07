Afinal o que se sabe a seita do Reino do Pineal?

O Reino do Pineal, que se afirma como soberanos e independentes, tem entre 40 e 100 membros que vivem num terro em Oliveira do Hospital sem qualquer tipo de acesso a cuidados de saúde nem a escolas.







O que é o Reino do Pineal?

Quem comanda o Reino do Pineal?

O direito à autodeterminação justifica a falta de cuidados médicos e de acesso à educação?

Que crimes estão a ser investigados?

Ana Sofia, uma das únicas portuguesas a viver no Pineal



Viver nesta comunidade, onde a maioria são estrangeiros, pode custar até 30 mil euros. Os terrenos onde a seita vive pertencem ao internacional dinamarquês Pione Sisto, "patrono fundador" do Reino.Descrevem-se como uma nação autónoma e soberana de homens e mulheres que vivem em confiança segundo a autoridade da lei universal e natural. Tem "como objetivo restaurar, proteger e preservar os modos de vida orgânicos, naturais, espirituais, culturais e indígenas".Em 2019, juntamente com os 40 membros fundadores, estabeleceram uma eco-comunidade através da Fundação Pineal que tem bandeira, hino e passaporte próprio, que está à venda por 30 euros.Os cerca de cem membros residem numa quinta de 4,7 hectares, em Seixo da Beira, Oliveira do Hospital.Martin Junior Kenny, nascido e criado no Zimbabué, emigrou para o Reino Unido aos 20 anos onde estudou e trabalhou como chefe de equipa. Os 36 anos decidiu que se queria chamar Akbal Pinheiro e atualmente é o líder fundador do Reino do Pineal.No site do Reino do Pineal é referido que vivia uma vida normal quando "teve uma experiência espiritual profunda" que classificou como um "despertar espiritual". A partir daí "mudou o seu estilo de vida dedicando-se à investigação do conhecimento ocultista e esotérico, bem como à adoção de várias práticas espirituais".Água Akbal Pinheiro é ainda descrito como "um filósofo espiritual, investigador esotérico e influenciador social".No Youtube é possível encontrar vídeos do líder do Reino do Pineal a defender inúmeras teorias da conspiração, por exemplo em 2018 colocou em dúvida a chegado do Homem à Lua e defendeu a crença de que o sol gira à volta da terra.Foi precisamente através da internet que foi acumulando seguidores até que em 2019 deixou o Reino Unido, com a sua mulher e dois filhos, para imigrar para Portugal e "estabelecer uma eco-comunidade com uma escola de mistérios espirituais".Um bebé de 14 meses, que não teve acesso a cuidados de saúde, morreu dentro da comunidade . Esta é uma área que levanta questões sobre os direitos que a comunidade pode ter à luz da Constituição Portuguesa, este é um documento que prevê o "acesso à educação e à saúde", o que pode colidir com a questão da autodeterminação.A Polícia Judiciária já está a investigar o caso, que terá terminado com a cremação do bebé de 14 meses.Atualmente vivem na comunidade três bebés já nascidos no Pineal com recurso a doulas. Um deles, de apenas sete meses, que nunca foi sequer vacinado, e os avós já pediram que a criança seja retirada à mãe para que possa ficar à sua guarda.As crianças que vivem nesta seita também não frequentam a escola uma vez que os pais discordam do ensino da ciência e da educação sexual. Os menores aprendem através dos ensinamentos transmitidos na comunidade, além das crenças nas teorias da conspiração que afastam a comunidade da ciência outra questão que afasta as crianças da escolaridade obrigatória é a educação sexual.Além da morte da criança de 14 anos dentro do Reino, em fevereiro do ano passado a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital já tinha reportado situações que levaram à abertura de outro inquérito. Em causa estavam construções ilegais, festas, tráfico de drogas e eventuais burlas com os donativos de membros da comunidade.Existe ainda um inquérito aberto pelo Serviços de Estrangeiros e Fronteiras.Numa entrevista ao Correio da Manhã, Ana Sofia, que viveu no Reino de Pineal durante nove meses partilhou que foi alvo de manipulações e jogos psicológicos.Obrigada a não estabelecer contacto com a família foi ainda informada que todos os habitantes deveriam queimar o seu passaporte e esperar que "fosse emitido um documento do Reino do Pineal, feito com sangue e cabelo num ritual espiritual, em que era atribuído um novo nome para que se desvinculassem cada vez mais da vida no exterior"."Eles convenciam as pessoas a largarem os seus trabalhos online e a investir todo o dinheiro no espaço, para construir o paraíso na terra".