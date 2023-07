MP investiga morte de bebé em seita instalada em Oliveira do Hospital

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de um bebé com cerca de dois meses que morreu no Reino do Pineal, uma seita que se instalou na aldeia de Seixo da Beira, em Oliveira do Hospital.





A presença de mais crianças nesta seita está a gerar preocupação junto das autoridades uma vez que, devido às crenças praticadas, as mesmas não terão acesso a cuidados de saúde, educação e cidadania.A Câmara Municipal já participou as varias denuncias sobre a comunidade à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e consequentemente ao Ministério Público.