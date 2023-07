Pelo menos quatro bebés nasceram dentro do autoproclamado Reino do Pineal, onde também vivem outras crianças – entre elas, pelo menos dois rapazes de 8 e 12 anos de idade. Água Akbal Pinheiro, que lidera a seita, adiantou que quem lá nasceu foi registado à nascença, mas só em documentos do Reino do Pineal – ou seja, sem validade de acordo com o Código do Registo Civil. Quererá tal dizer que estes bebés são apátridas?