Morte de bebé. Reino do Pineal recorda que não foi acusado de violar quaisquer leis

"Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer ao povo de Portugal por nos ter acolhido nesta terra". Foi assim que a seita instalada na aldeia de Seixo da Beira começou uma carta enviada às redações onde dá explicações sobre os seus objetivos e modos de vida. O texto surge depois de a Polícia Judiciária ter começado a investigar a morte de um bebé com cerca de 14 meses no Reino do Pineal, ainda que o grupo nunca faça referência direta ao incidente.







No texto a comunidade diz-se grata com o facto de a constituição portuguesa permitir legalmente o exercício daquilo que chamam ser "direitos de auto-determinação". Referem que não pertencem a qualquer movimento político, não representam uma "ameaça para a República de Portugal" ou para qualquer cidadão e não têm como missão impôr as suas crenças a outros.Caracterizam-se como "nómadas viajantes com uma vocação espiritual" que escolheram "restaurar, proteger e preservar os modos de vida orgânicos, naturais, espirituais, culturais e indígenas"."Estamos aqui a viver em paz, cuidando respeitosamente da terra que atualmente habitamos até ao momento em que encontrarmos e estabelecermos uma casa permanente, talvez uma ilha (…) Quando chegar a altura, seguiremos em frente. Entretanto, tencionamos continuar a viver em confiança, de forma legal e pacífica, cuidando da terra onde estamos atualmente instalados", pode ler-se no documento.A Câmara Municipal de Coimbra já tinha feito várias denuncias sobre esta comunidade, tanto à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e consequentemente ao Ministério Público. Porém, a presença de mais crianças na comunidade está a gerar preocupação junto das autoridades uma vez que se suspeita que as mesmas não tenham acesso a cuidados de saúde, educação e cidadania.No texto, o Reino do Pineal recorda que não foi formalmente acusado de violar quaisquer leis, dizendo ter respeitado sempre os "costumes de Portugal", pelo que pedem respeito pela privacidade em prol da "saúde e da segurança das nossas mulheres e crianças da nossa comunidade".