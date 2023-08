A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Megaoperação da PJ em curso no Reino do Pineal

A Polícia Judiciária de Coimbra está a fazer buscas no 'Reino do Pineal', em Oliveira do hospital, Coimbra, onde se suspeita que morreu uma criança por falta de cuidados médicos. Era um menino que nunca foi registado e cujo corpo terá sido cremado e as cinzas lançadas ao rio Mondego.







Ricardo Almeida/Record

