Seita Reino do Pineal arrisca perder guarda das crianças

São cinco as crianças que vivem na seita Reino do Pineal. Só uma delas é que é portuguesa - os avós registaram-na como Maria Madalena. Tem sete meses, mas já ganhou um novo nome na seita instalada em Oliveira do Hospital. Esta terça-feira, uma grande operação da Polícia Judiciária de Coimbra permitiu verificar que a menina está aparentemente bem de saúde.







