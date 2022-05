E um liberal, como governa? É diferente dos outros?

O que diz o volumoso programa da Iniciativa Liberal (IL) e como seriam os liberais a governar de facto em Portugal? Haveria discrepâncias entre a teoria e a prática? Numa junta de freguesia do Porto já se pode ter uma ideia, ainda que a uma escala local (o programa do partido é de âmbito nacional): desde outubro de 2021, quem lidera a União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde (UFAFDN) é Tiago Mayan, um dos fundadores da IL, que em 2021 foi candidato pelo movimento de cidadãos Aqui Há Porto, liderado por Rui Moreira.