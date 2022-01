IL, o segundo vencedor da noite que festejou como o primeiro

A noite começou morna na sede eleitoral da IL. Os liberais estavam confiantes, mas as primeiras projeções a apontar à vitória clara do PS arrefeceram os ânimos, mesmo face a perspetivas próprias bastante positivas. Mas ao final da noite, o clima foi de festa total, com a sala em peso a levantar-se com a chegada de João Cotrim Figueiredo ao palco e a cantar "People have the power". Cotrim passou depois longos minutos numa série interminável de abraços e selfies, por sinal com um ecrã de televisão atrás a exibir o discurso de vitória de António Costa. Que mudou entre um momento e outro, ainda por cima com a confirmação da maioria do PS?